Coalition Diomaye Président : Sédhiou et Goudomp s'enfoncent dans la crise avant le lancement du nouveau parti

La préparation du grand parti présidentiel de Bassirou Diomaye Faye, dont le lancement officiel est calé pour le 8 août prochain, vire au fiasco dans le Sud. Une série de réunions d'information et d'échanges s’est terminée en queue de poisson à Goudomp et Sédhiou. En cause, une fronde ouverte contre des coordonnateurs locaux contestés, doublée d’un boycott massif des élus locaux et des grands ténors politiques de la région.



À Goudomp, le désaveu est total. Sur les 15 maires que compte le département, un seul a accepté de siéger. Pour les frondeurs, le coupable est tout trouvé. Il s’agit d’un responsable politique local accusé de s'être imposé de force à la tête de la structure départementale.



Moussa Dramé, adjoint au maire de la commune de Diendounba, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer cette situation. « La personne qui s'est autoproclamée, c'est une personne qui, depuis 2022, n'a jamais gagné des élections face à son maire. Il a toujours perdu toutes les élections face à son maire. Et aujourd'hui, je pense que c'est un boulet politique qu'on ne peut pas ramener sur la scène politique pour pouvoir gagner. Nous le savons tous. Dans ce sens, depuis qu'il s'est autoproclamé, vous n'avez pas vu le maire de Goudomp ici. Tous les autres maires ont refusé de venir participer à la rencontre. Un ancien maire qui a perdu toutes les élections... Et pour vous dire, les élections législatives passées, il était candidat dans le département de Goudomp et il a perdu. Donc je pense qu'il n'a pas sa place dans cette coalition. Il peut venir adhérer, mais diviser un département serait un échec », a-t-il fustigé.



Même scénario électrique dans le département de Sédhiou où la coalition présidentielle peine désormais à mobiliser. Sur 14 maires, seuls deux ont répondu présents. En plus de la guerre des chefs qui paralyse les structures locales, une profonde frustration s'est emparée des militants face à l'absence de cadres de la région dans les nominations du président Diomaye Faye.



Face à la colère qui grondait dans la salle, l'émissaire dépêché par le ministre Serigne Gueye Diop a tenté de calmer le jeu et de rassurer la base.« Je ne pense pas que ce soit des oubliés. Il n'est pas facile de choisir. Il faut le voir ainsi. Mais je sais que le président Diomaye a l'œil, il a l'esprit tourné vers tous les Sénégalais», a-til soutenu.



À quelques semaines du lancement de sa nouvelle formation politique, le camp présidentiel va devoir urgemment éteindre l'incendie dans le Sud pour s'éviter une implosion précoce de ses bases territoriales.