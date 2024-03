Coalition Diomaye Président : éclat de joie après l’annonce de la libération de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Ils sont heureux. Les patriotes de Guédiawaye qui accompagnent la caravane de la Coalition Diomaye président à laisser éclater leur joie à l’annonce de la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye.



Des hurlements à se déchirer la gorge ont émergé de la foule en euphorie. Pas de danses, applaudissements, chants, klaxons et rires animent en ce moment le convoi.



Les populations de Guédiawaye sont sortis en masse ce jeudi pour accueillir la Coalition Diomaye président. Dans la mêlée des jeunes des enfants et des personnes âgées.



L’information concernant la libération des deux hommes forts de l’ex-Pastef a été donnée par le député Abass Fall sur sa page Facebook.