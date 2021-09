Coalition Yewwi Askan Wi : « Sonko sera le grand gagnant », estime Farba Senghor

Ancien ministre libéral et chargé de la propagande du Parti démocratique sénégalais (PDS), Farba Senghor a fait une analyse de la situation politique du pays, notamment sur la coalition Yewwi Askan Wi. Il estime que Ousmane Sonko sera le grand gagant.



« Tous les partis qui cherchent à s’allier avec Sonko seront perdants. Ils y laisseront leurs militants. Sonko est actuellement très bien placé pour recueillir les mécontents parce que Wade et son fils sont hors du Sénégal », a-t-il confié à nos confrères de Walf Quotidien.



Pour l’ancien ministre libéral, c’est sans doute Ousmane Sonko qui va prendre l’avantage dans cette coalition qu’il partage avec Khalifa Sall et autres. « Sonko sera le grand gagnant parce que Khalifa Sall ne peut pas se présenter à une élection. Il va perdre une grande partie de ses militants (…) », a-t-il prédit.



A quelques mois des élections locales, l’opposition sénégalaise travaille à la formation de coalitions de part et d’autres. Après le lancement de Yewwi Askan Wi, dirigée par Sonko et compagnie, le Parti démocratique sénégalais (PDS) a aussi lancé sa coalition.