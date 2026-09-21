Code du travail et les modifications touchant l'IPRES et la CSS: le FSDT prépare un débrayage de trois jours du 21 au 23 octobre 2026

Le Front syndical de défense du travail (FSDT) intensifie sa mobilisation sur le terrain. L'organisation effectue une tournée régionale depuis le 8 septembre 2026 pour partager son plan d'action actualisé avec ses membres. Dans le cadre de ce périple, les responsables du FSDT prévoient une grande rencontre ce mercredi 23 septembre au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) à Thiès.



Sous les slogans « Plus forts ensemble pour défendre nos droits » et « Ensemble pour un travail décent et des droits mieux garantis », la rencontre de Thiès constitue une étape stratégique. Elle permet de préparer la base à la grève générale de trois jours annoncée du 21 au 23 octobre 2026.



Les dirigeants du FSDT motivent leur action par plusieurs griefs d'ordre social et réglementaire. Ils contestent l'adoption mi-août 2026 des projets de loi réformant le Code du travail sans concertation préalable, en pointant du doigt la possibilité d'allonger la durée des contrats à durée déterminée (CDD) jusqu'à quatre ans. L'organisation s'oppose également aux réformes de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale (CSS), qu'elle juge menaçantes pour l'autonomie de ces institutions.



Face à ces griefs, le syndicat exige la réouverture d'un dialogue social tripartite réunissant l'État, le patronat et les organisations syndicales afin de préserver le pouvoir d'achat et la dignité des travailleurs.