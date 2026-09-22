Reconstruction de la mosquée El Hadj Omar Tall : la mairie de Dakar-Plateau débourse 100 millions de FCFA

Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a remis ce lundi 21 septembre un chèque de 100 millions de francs CFA à Thierno Madani Tall, le serviteur de la Hadara Omarienne de Dakar. Selon les informations de l’APS, cette contribution financière de la municipalité vise à financer la reconstruction de la mosquée El Hadj Omar Tall, située sur la corniche ouest de Dakar.



«A travers cet acte, nous honorons une filiation historique et religieuse», a déclaré le maire, notant que cette contribution s’inscrit «dans le cadre des efforts visant à accompagner les travaux de reconstruction de cet édifice religieux historique, considéré comme un élément majeur du patrimoine religieux et architectural de Dakar».



Alioune Ndoye a aussi rappelé qu’il «est de (son) devoir de contribuer à l’éducation morale et spirituelle de (sa) communauté», présentant la mosquée comme «un symbole de la mémoire nationale et de l’identité religieuse du Sénégal».



De son côté, le serviteur de la Hadara Omarienne de Dakar, Thierno Madani Tall, s’est félicité de l’engagement et l’accompagnement du maire de Dakar Plateau, saluant son «professionnalisme, sa détermination et son attachement à la préservation de ce lieu de culte», tout en espérant que le chantier de l’édifice religieux «soit livré» à partir de novembre, après la fin des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ –Dakar 2026).