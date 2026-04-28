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Code électoral : Mamadou Diop Decroix salue une réforme « juste » au service de la paix civile



Code électoral : Mamadou Diop Decroix salue une réforme « juste » au service de la paix civile
L’ancien ministre Mamadou Diop Decroix a réagi à l’adoption, ce mardi, de la proposition de loi modifiant les articles L.29 et L.30 de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral.
 
Sur sa page Facebook, le leader de And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS) a salué cette réforme.
 
« Il est extrêmement juste de nettoyer de la loi électorale toutes les dispositions tendant à empêcher des citoyens de se présenter à des élections pour des motifs purement politiques », a-t-il écrit
 
Selon lui, « cela contribuera substantiellement à la paix civile et à la stabilité du pays ».
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Moussa Ndongo

Mardi 28 Avril 2026 - 20:30


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