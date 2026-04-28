Intégration régionale : Le Cap-Vert au cœur de la stratégie Vision 2050 de la CEDEAO

La Commission de la CEDEAO a organisé, ce lundi 27 avril 2026 à Praia, une session nationale de haut niveau dédiée au plaidoyer et à la sensibilisation sur la Vision 2050 de l’organisation. Sous la direction de la vice-présidente de la Commission, Damtien L. Tchintchibidja, cette rencontre a réuni les autorités gouvernementales cap-verdiennes, le corps diplomatique, le secteur privé et la société civile. L'objectif est d'accélérer l'appropriation nationale de ce cadre stratégique à long terme pour garantir une intégration régionale plus profonde.







Les interventions des hauts responsables, notamment celles du Dr Carlos Fernandes Semedo, Directeur général de la politique étrangère du Cap-Vert, et des représentants de la Commission, ont convergé vers une priorité absolue : la centralité du citoyen. Les débats ont souligné que la réussite de la Vision 2050 repose sur un engagement citoyen renforcé et une coordination institutionnelle étroite entre les instances régionales et les structures nationales.







Cette session de Praia s’inscrit dans un effort renouvelé de la CEDEAO pour transformer la région en un espace de prospérité partagée. Les piliers de cette vision stratégique mettent l'accent sur la paix, la sécurité et le développement durable, tout en plaçant les besoins des populations au sommet des agendas politiques. Le Cap-Vert, par cette session, réaffirme son rôle actif dans la construction d'une communauté plus résiliente et intégrée.







La mise en œuvre efficace de ce plan à l'horizon 2050 nécessite une harmonisation des politiques publiques nationales avec les objectifs communautaires. Pour les partenaires de développement présents, cette rencontre constitue une étape clé pour aligner les soutiens techniques et financiers sur les priorités stratégiques définies par la Commission, afin de faire de l'intégration ouest-africaine une réalité tangible pour chaque citoyen de l'espace.

