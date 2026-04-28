Tensions : Altercation verbale entre partisans de Sonko et de Diomaye à l'Assemblée

L’examen de la réforme du Code électoral a été marqué par un incident inhabituel ce mardi 28 avril 2026 à l’Hémicycle. Une vive altercation a éclaté entre deux membres du groupe parlementaire Pastef, le député Cheikh Bara Ndiaye et sa collègue Félicité Mbougane Sarr. Ce qui s'annonçait comme une séance de vote classique a tourné à la confrontation verbale, illustrant des crispations internes au sein de la mouvance au pouvoir.





À l'origine de la dispute, la députée Félicité Mbougane Sarr a publiquement fustigé les propos de son collègue. Originaire de Ndiaganiao et réputée proche du chef de l'État, elle a dénoncé les sorties jugées injurieuses de Cheikh Bara Ndiaye envers le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La parlementaire a rappelé l'exigence de respect dû à l'institution présidentielle, provoquant une montée de tension immédiate entre les deux protagonistes.







Cet échange musclé a surpris l’assistance et mis en lumière une dualité de sensibilités au sein du bloc majoritaire. D'un côté, Cheikh Bara Ndiaye est perçu comme une figure loyale à la ligne du Premier ministre Ousmane Sonko. De l'autre, Félicité Mbougane Sarr est identifiée comme l'une des voix défendant la figure et l'autorité du Président Faye. Ce face-à-face témoigne d'une tension latente entre les partisans des deux têtes de l'exécutif au sein de l'Assemblée nationale.







L'incident a brièvement perturbé le déroulement des débats sur le Code électoral avant que le calme ne revienne dans la salle. Si la majorité tente officiellement de minimiser l'événement, ce règlement de comptes public entre deux figures de Pastef soulève des interrogations sur la cohésion du groupe parlementaire. Les observateurs y voient un signe de la complexité des équilibres internes alors que le pays s'engage dans des réformes législatives majeures.

