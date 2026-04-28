Secteur aérien : Ousmane Sonko installe un comité ad hoc pour restructurer Air Sénégal et l'AIBD

Le Premier ministre Ousmane Sonko a franchi une étape décisive dans la réforme du transport aérien sénégalais en installant, ce mardi 28 avril 2026, un comité ad hoc chargé de finaliser la restructuration d’Air Sénégal et de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA). Cette instance a pour mission de définir un nouveau modèle économique et opérationnel pour ces deux entités stratégiques, actuellement confrontées à des défis de performance et de rentabilité.







Le comité est composé d'un cercle restreint d'experts indépendants de haut niveau, reconnus pour leur expertise dans l'aviation civile et la finance, ainsi que de hauts responsables de l'administration publique. Cette approche mixte vise à garantir une analyse technique rigoureuse tout en assurant l'alignement de la restructuration avec les orientations souveraines de l'État. Les travaux devront déboucher sur des recommandations concrètes pour assainir les finances de la compagnie nationale et optimiser la gestion aéroportuaire.







Cette accélération du processus répond à une volonté du gouvernement de stabiliser le pavillon national, dont la situation financière fait l'objet de vives préoccupations. En rattachant étroitement la réforme d'Air Sénégal à celle de l'AIBD, les autorités entendent créer une synergie entre le transporteur et l'infrastructure au sol, afin de renforcer la position de Dakar comme hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest.







L'installation de ce comité intervient alors que le Premier ministre multiplie les initiatives pour une gestion plus transparente et efficace des entreprises publiques. Les résultats des travaux du comité ad hoc sont attendus avec impatience par les acteurs du secteur, car ils détermineront les futurs partenariats stratégiques et les investissements nécessaires pour assurer la pérennité du transport aérien sénégalais dans un marché régional de plus en plus concurrentiel.

