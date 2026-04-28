Maroc : Fin de peine mais pas de retour pour trois supporters sénégalais de la CAN

Aziz Wade, Abdoulaye Dieng et Ibrahima Diop ont officiellement quitté leur centre de détention au Maroc le samedi 17 avril 2026, mais leur retour au pays demeure incertain. Bien qu'ils aient fini de purger la peine de trois mois ferme prononcée à la suite des incidents de la finale de la CAN 2025 à Rabat, ces trois ressortissants sénégalais se trouvent toujours dans le Royaume chérifien. Ils sont actuellement dans l'attente de la régularisation de leur situation administrative et de l'obtention des documents nécessaires à leur rapatriement.







La sortie de cellule de ces trois premiers supporters, sur un groupe de dix-huit initialement interpellés, ne signifie pas pour autant la fin de leur calvaire. Selon des sources proches du dossier, des délais liés aux procédures d'expulsion ou à la délivrance de sauf-conduits consulaires prolongent leur séjour forcé sur le sol marocain. Ils demeurent pour l'heure sous la supervision indirecte des autorités locales en attendant que la coordination entre Rabat et Dakar permette leur embarquement vers le Sénégal.







Cette situation prolonge l'inquiétude des familles restées au Sénégal, qui espéraient un retour immédiat dès la fin de la peine de prison. Le maintien de ces supporters au Maroc intervient dans un climat diplomatique et sportif délicat, marqué par les procédures en cours devant le Tribunal Arbitral du Sport concernant l'issue de la finale remportée par les Lions. La question de la prise en charge de leur séjour actuel et du financement de leurs billets de retour reste également au cœur des préoccupations.







Pendant que ces trois premiers libérés patientent dans le Royaume, quinze de leurs compatriotes sont toujours derrière les barreaux. Les autorités sénégalaises, par le biais de leur représentation diplomatique, assurent suivre de près le dossier administratif de Wade, Dieng et Diop pour lever les derniers obstacles à leur retour. Ce blocage administratif illustre la complexité des suites judiciaires de cette finale de CAN, dont les répercussions humaines continuent de se faire sentir trois mois après le sacre de Rabat.

