Assemblée nationale : Voici la liste des membres du nouveau Comité des politiques publiques

L'Assemblée nationale a nommé ce mardi les membres du Comité d’évaluation des politiques publiques, une instance composée de 7 titulaires et 7 suppléants.



Le groupe des titulaires comprend des parlementaires tels que Mohamed Sall, Beatrice Germaine Faye, Abdoul Kadyr Sonko, Marie Angelique Mame Selbe Diouf, Abdoulaye Thomas Faye, Fatou Ngom et Ousmane Thiouf. Ils sont assistés par des suppléants, parmi lesquels figurent Safiatou Malick Mbaye, Abdoul Ahat Ndiaye et Ibrahima Mbengue. Cette équipe a pour mission d'auditer la pertinence des dépenses publiques et de mesurer les retombées concrètes des projets gouvernementaux pour les citoyens.







La mise en place de ce comité s'inscrit dans un vaste chantier de réformes institutionnelles. Elle coïncide avec la publication récente de quatre avant-projets de loi destinés à moderniser la gouvernance du Sénégal. Au-delà de l'examen des chiffres, les membres du comité devront formuler des recommandations stratégiques pour optimiser l'allocation des ressources nationales et corriger les disparités dans l'exécution des programmes de développement.







Ce nouveau dispositif de redevabilité consolide le rôle du pouvoir législatif dans la gestion des affaires publiques. En devenant un laboratoire d'analyse de l'impact des investissements de l'État, ce comité se positionne comme un outil d'aide à la décision pour les futures orientations budgétaires. Son installation concrétise la volonté de l'Hémicycle de passer d'un contrôle administratif à une évaluation qualitative des politiques de l'État.

