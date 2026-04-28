Coopération : Le Sénégal et les Nations Unies alignent leurs stratégies sur la Vision 2050

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a tenu une séance de travail stratégique avec les représentants du Système des Nations Unies (SNU) au Sénégal, lundi 27 avril 2026. Cette rencontre visait à harmoniser l’appui technique et financier de l’organisation internationale avec les nouvelles orientations du gouvernement sénégalais, déclinées dans la Vision Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de Développement (SND) pour la période 2025-2029.







L'enjeu principal de ces échanges selon les services de l’ONU est la mise en œuvre d'un partenariat renouvelé, reposant sur l'approche intégrée One UN. Ce modèle de coopération permet de regrouper les expertises et les ressources des différentes agences onusiennes autour de programmes structurants et durables. L'objectif affiché par les autorités sénégalaises est de passer d'une logique d'interventions éparses à une concentration des efforts sur des réformes porteuses de transformations systémiques pour l'économie nationale.





Au cœur des discussions figuraient l'accélération de l'investissement public et privé, ainsi que le soutien à une croissance inclusive. Le ministre a insisté sur la nécessité d'un alignement rigoureux des interventions du SNU sur les priorités souveraines du pays, notamment en matière de réduction des inégalités et de développement des secteurs sociaux de base. Cette synergie est jugée capitale pour garantir l'efficacité des financements extérieurs et leur impact direct sur les populations.







Cette rencontre marque le début d'une phase de planification conjointe pour les quatre prochaines années. Les deux parties se sont engagées à renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation afin de s'assurer que chaque programme soutenu par les Nations Unies contribue concrètement aux objectifs de la SND 2025-2029. Ce cadre de dialogue permanent illustre la volonté de Dakar de moderniser sa diplomatie économique au service de son autonomie stratégique.

