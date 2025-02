Colis perdus et ventes frauduleuses : La Poste du Sénégal alerte sur une escroquerie en ligne

La Poste du Sénégal a récemment averti le public concernant la circulation d’un message frauduleux sur les réseaux sociaux, qui propose la vente de prétendus « colis perdus » à des prix extrêmement bas. Dans un communiqué adressé à PressAfrik, l'entreprise dénonce cette arnaque qui vise à tromper les usagers et à leur soutirer de l’argent.



Dans sa note, La Poste du Sénégal tient à démentir formellement toute implication dans cette opération, précisant qu’il s’agit d’une tentative d’escroquerie. « Ce type de message est une tentative d’escroquerie visant à tromper et à soutirer de l’argent aux usagers », a souligné l’entreprise, appelant à la vigilance et à la prudence.



Les autorités postales exhortent les citoyens à ne pas répondre à ces messages frauduleux, à ne communiquer aucune information personnelle et à ne procéder à aucun paiement. La Poste du Sénégal rappelle que les informations officielles sont exclusivement diffusées par ses canaux de communication officiels, tels que ses bureaux de poste, son site internet (www.laposte.sn), ainsi que ses plateformes digitales :



Facebook : https://www.facebook.com/lapostesn

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/lapostesn/

X (ancien Twitter) : https://x.com/lapostesn

YouTube : @lapostesn221



En outre, La Poste du Sénégal se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette fraude, afin de protéger ses clients et de maintenir la confiance dans ses services. Les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à signaler toute activité suspecte, afin d’éviter de tomber dans le piège de ces escrocs.