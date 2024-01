Collectif des recalés chez Macky Sall ce mercredi: La rencontre de trop ?

La délégation sera sous la houlette de Cheikh Bamba Dièye et de Dr Cheikh Tidiane Gadio, tout nouvel opposant. Et qui, curieusement, s’oppose à présent aux principes qu’il a soutenu pendant presque 8 ans. Au menu de cette audience, d’après les indiscrétions, le seul sujet valable et valide : la reprise de la vérification des parrainages. Ceux-là estiment d’être lésés, car constatant de graves manquements, lors du contrôle. Le logiciel utilisé, à cet effet, est pointé du doigt. Seulement, une rencontre à ce moment aussi confus avec le Président sortant reste suspecte.



Mimi Touré, ancien Premier ministre et ministre de la justice faisant partie des recalés s’est refusée de participer à cette rencontre. D’après, les indiscrétions, il est également prévu de prendre langue avec le Président sur un éventuel report de l’élection présidentielle. Ce qu’on ne dit pas tout haut, mais ce que certains parmi ces recalés, disent tout bas. Par conséquent, un malaise couve au sein de cette coalition circonstancielle.



Le report de l’élection de la présidentielle, était pourtant dans les prêches de certains candidats bien avant l’étape des parrainages. A ce titre l’on peut citer Boubacar Camara. Mais ce dernier, à présent candidat officiel fait dans le déni. Sans nul doute, l’issue de la rencontre d’aujourd’hui entre le collectif des 15 recalés et Macky Sall aura des répercussions sur le Landerneau politique.