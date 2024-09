Collectivités locales : l’expert en décentralisation Adama Diouf préconise des financements innovants pour un développement soutenu

L’expert en décentralisation Adama Diouf a invité à « réfléchir sur des financements innovants » en faveur des collectivités territoriales, afin de promouvoir un développement durable.



« Nous devons réfléchir sur des financements innovants pour pouvoir assurer le développement durable de nos collectivités territoriales pour lesquelles l’Etat du Sénégal a fait beaucoup de choses », a-t-il préconisé.



L’ancien président du conseil départemental de Kaffrine soutient que l’Etat sénégalais fait « beaucoup de choses » pour accompagner les collectivités territoriales.



« En 2023, 50 milliards de francs CFA ont été alloués aux collectivités territoriales sous forme de fonds de dotation et pourtant, celles-ci se plaignent, estimant que cette somme est insuffisante », a fait remarquer Adama Diouf.



Compte tenu de cette situation, il préconise d’« aller vers des financements innovants qui permettront aux collectivités territoriales de disposer de ressources, notamment dans le cadre de la coopération décentralisée ».



Il rappelle que l’Etat du Sénégal a également fait des efforts dans le domaine de la fiscalité, à travers la Contribution économique locale (CEL) qui, selon lui, a été une « grande réforme ».



Par ailleurs, il estime qu’il faut faire en sorte que les ressources minières puissent profiter aux populations locales qui subissent les nuisances de tous genres dans les zones d’exploitation.

Il recommande également la co-construction à travers les relations entre les collectivités territoriales et l’administration.



« Ces relations, qui devraient être le principe de la déconcentration et de la décentralisation, doivent être davantage harmonisées pour éviter les conflits et les duplications, parce que ces acteurs travaillent sur le même terrain du développement », a-t-il déclaré dans les colonnes de l’APS.