Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam radié de la liste électorale

Le tribunal de première instance d’Abidjan a prononcé la radiation de Cheick Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), de la liste électorale provisoire, estimant qu’il aurait perdu sa nationalité ivoirienne. L’annonce a été faite ce mardi 22 avril par son avocat, Me Rodrigue Dadjé, via une publication sur les réseaux sociaux.



La décision judiciaire fait suite à une série de recours introduits notamment par N’Zi Bernard Kokora, secrétaire national adjoint du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ces plaintes avaient dans un premier temps été rejetées le 16 avril par la Commission électorale indépendante (CEI), qui les avait jugées recevables mais "mal fondées".



Pour Me Dadjé, cette radiation s’inscrit dans une stratégie visant à "écarter un adversaire politique majeur à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre". Il dénonce une décision motivée davantage par des considérations politiques que juridiques.



De leur côté, les plaignants soutiennent que M. Thiam ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité, arguant d’une perte présumée de sa nationalité ivoirienne, un critère essentiel pour figurer sur les listes électorales.



