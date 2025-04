Lutte contre le paludisme : le Sénégal et la Gambie unissent leurs efforts avec une distribution synchronisée de moustiquaires au mois de mai

Dans le cadre de la lutte commune contre le paludisme, le Sénégal et la Gambie s'apprêtent à lancer une campagne synchronisée de distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide. L’initiative débutera officiellement le 10 mai prochain à Farafenny, en Gambie, a annoncé le Directeur Régional de la Santé de Kolda, Dr Yaya Baldé, lors d’un comité régional de développement (CRD) préparatoire tenu ce mardi 22 avril.



Cette campagne transfrontalière s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale renforcée pour éradiquer le paludisme dans les zones les plus touchées. Du côté sénégalais, la campagne couvrira huit régions, dont Kolda, avec une phase de distribution prévue à partir du 23 mai. Cette étape interviendra après le recensement des ménages, condition indispensable pour garantir une répartition équitable des moustiquaires.



Selon Dr Baldé, plus de 4 millions de moustiquaires seront distribuées à travers les régions ciblées. « Les objectifs que nous visons sont clairs : atteindre 100% des ménages recensés dans les districts cibles et faire en sorte que 80% de la population utilisent effectivement ces moustiquaires », a-t-il déclaré.



L’autorité sanitaire a également insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective, en appelant l’ensemble des acteurs territoriaux, autorités administratives, élus locaux et partenaires techniques à s’impliquer activement. « La réussite de cette campagne à Kolda dépendra de l'engagement de tous », a-t-il souligné.