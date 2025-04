Métiers du gaz et du pétrole : Pr Mahamadane Diène invite l’Etat à contrôler la multiplication des écoles de formation

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines et de la géologie (ENSMG), le professeur Mahamadane Diène, a invité, mardi, les autorités étatiques à contrôler la prolifération des écoles de formation aux métiers du pétrole et du gaz.



Dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre, célébrée ce 22 avril, le professeur Mahamadane Diène a saisi cette occasion pour appeler « les autorités étatiques à contrôler la prolifération actuelle des écoles de formation aux métiers du gaz et du pétrole ».



À l’en croire, « seules deux écoles au Sénégal sont habilitées à former des étudiants dans ces domaines, à savoir l’Institut national du pétrole et du gaz (INPG) et l’École nationale supérieure des mines et de la géologie (ENSMG) ». « Toute autre école, publique ou privée, qui forme dans ce domaine doit s’associer à l’INPG et à l’ENSMG. Sinon, elles trompent ces jeunes. Et malheureusement, c’est le cas actuellement », a-t-il précisé.



À la tête de l’ENSMG depuis 2023, le professeur Mahamadane Diène informe également que cet établissement supérieur, rattaché à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), est confronté à de multiples défis pour accomplir ses missions de formation. Il souligne qu’avec la découverte de plusieurs minéraux stratégiques au Sénégal, l’école a un rôle essentiel à jouer dans la formation des cadres sénégalais, l’industrialisation de ce secteur et l’accompagnement des décideurs.