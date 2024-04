Collectivités territoriales : les agents municipaux menacent de bloquer les cimetières

Les agents municipaux semblent déterminés dans leur mouvement d’humeur pour exiger le respect des accords signés avec l’Etat. Après leur mot d’ordre de grève de 120 heures déclenché la semaine dernière et largement suivi, ils entendent passer à la vitesse supérieure. Selon Mouhamet Sougou membre du collectif des agents municipaux du Sénégal et officiant à Pikine, ils vont vers un blocage des cimetières. Mouhamet Sougou a fait la révélation ce lundi sur le plateau de l’émission MidiKeng sur Pressafriktvhd.



« Demain, mardi, le collectif des agents municipaux, va tenir une assemblée générale intersyndicale pour mettre en place des plans d’action que nous comptons mener. Nous allons bloquer les cimetières. Il n’y aura pas d’inhumation », a déclaré M. Sougou.



Selon lui, «le peuple sénégalais doit savoir que nous faisons partie de ce pays et nous souffrons depuis deux ans. Le peuple ne nous a pas soutenu. L’Etat ne s’en est pas occupé. On a attendu deux ans avant de prendre une quelconque décision. Mais on a jugé qu’il était temps qu’on le fasse », a -t-il lancé.



« Il faut que les gens sachent à quel point nous souffrons. On va bloquer tout accès aux cimetières même pour les inhumations. C’est malheureux, mais on doit le faire », a -t-il déploré.