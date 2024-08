Collision à Ndoulo entre un camion et un minicar : le bilan passe à 9 morts et 14 blessés, des victimes introuvables

Le bilan de l'accident survenu jeudi après-midi, sur l'axe Ndoulo-Dala Ngabou, à Khourou Mbacké, s'est alourdit. Le nombre de morts, initialement de 8, est passé à 9. L'accident, qui a eu lieu aux alentours de 14h26, a fait 23 victimes, dont 14 blessés. Une collision entre un camion immatriculé en Gambie et un minicar est à l'origine de cette tragédie.



Le minicar, immatriculé AA864KF, transportait principalement des femmes, dont plusieurs membres d’une même famille de Ndar Gou Ndaw, un sous-quartier de Diourbel. Elles revenaient d'une cérémonie de deuil à Darou Marnane, Touba. Le bilan initial de 6 morts s’est alourdi avec trois décès supplémentaires, survenus après l’évacuation des victimes au Centre hospitalier Heinrich Lübke de Diourbel et à l'hôpital de Dianatou.



Parmi les défunts figurent le chauffeur du minicar, Modou Diop, ainsi que plusieurs autres passagers identifiés comme Diény Sylla, Coty Thiam, Haby Seck Thiam, Adjia Fama Pène, Fatou Diouf, Fatou Diallo, Mariama Fall et Mariétou Sylla. Les blessés, dont 13 sont dans un état critique, ont été répartis entre les hôpitaux de Diourbel et de Touba. Deux bébés présents dans le minicar ont miraculeusement survécu et sont sous surveillance médicale, tandis que leurs mères sont en soins intensifs.



Selon une source de PressAfrik, certaines victimes de l'accident restent introuvables et auraient été évacuées vers des centres de santé encore non identifiés. On rapporte que parmi les blessés graves, certains sont dans le coma. Face à cette situation, un appel a été lancé aux habitants de la localité pour des dons de sang.



Les témoignages des premiers secours décrivent une scène de chaos et de désolation. Serigne Mor Guèye, présent lors de l'accident, a raconté l’horreur de la situation : "La plupart des passagers étaient des femmes. Certains étaient coincés dans le minicar, et nous avons dû briser les sièges pour les sortir, tant le choc a été violent."