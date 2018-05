Colombie: Ivan Duque, en tête, et Gustavo Petro s'affronteront au second tour

Dans un pays émergeant de plus d'un demi-siècle de conflit armé et où la droite règne depuis toujours, son champion Ivan Duque, opposé au pacte avec l'ex-rébellion, a devancé Gustavo Petro, ancien maire de gauche de Bogota, détaché des partis traditionnels. Ils s'affronteront au second tour le 17 juin.



Sur 99,46% des suffrages dépouillés, Ivan Duque, dauphin de l'ex-président Alvaro Uribe (2002-2010), a recueilli 39,11% des voix, suivi par Gustavo Petro, ex-guérillero du M-19 dissout, avec 25,10%. Le centriste Sergio Fajardo s'est placé 3e avec 23,76%, selon ces résultats communiqués par l'autorité électorale.