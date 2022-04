Colombie : l'ancien capitaine Freddy Rincon est décédé

L'ancien capitaine de l'équipe nationale de la Colombie, Freddy Rincon et milieu de terrain au Real Madrid est décédé à l'âge de 55 ans. Drame survenu, ce mercredi 13 avril à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie, suite à un accident de la route deux jours plus tôt, ont annoncé ses médecins, comme le rapportent les médias sportifs.



La Fédération colombienne de football quant à elle a tenu à rendre hommage à son ancien joueur en ces termes : "La Fédération colombienne de football regrette profondément le décès de Freddy Eusebio Rincón Valencia et envoie un message de soutien et d'encouragement à sa famille, ses amis et ses proches en cette période difficile. Rincon a fait partie de notre histoire en sélection colombienne. Ainsi que plusieurs clubs au Brésil et en Italie, il a même été le premier colombien à porter le maillot du Real Madrid d'Espagne. Cela constitue une grande perte pour sa famille et ses amis, et c'est aussi un départ malheureux pour notre sport, où il nous manquera et nous nous souviendrons de lui avec beaucoup d'affection, de respect et d'admiration. Nous envoyons force et soutien à leurs familles, en espérant qu'elles pourront supporter cette perte triste et douloureuse".