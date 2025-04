PSG, Juventus : retournement de situation inattendu pour le mercato de Randal Kolo Muani

L’été dernier, la Vieille Dame s’est offert un lifting en confiant les clés de son équipe première à Thiago Motta, l’un des jeunes entraîneurs qui monte de l’autre côté des Alpes. Mais ce pari n’a pas payé et l’Italo-brésilien a été remercié il y a quelques jours. Pour le remplacer, les dirigeants bianconeri ont décidé de miser sur Igor Tudor. Un technicien au profil différent. Cette arrivée redistribue les cartes, notamment en attaque où Randal Kolo

Muani (26 ans) avait les faveurs de Motta.



Arrivé cet hiver dans le Piémont sous la forme d’un prêt, le Français, qui rongeait son frein à Paris et qui avait de nombreux prétendants, a notamment été convaincu par le discours et le projet de son coach. Et cela a rapidement fonctionné puisque RKM a enchaîné les buts et les bonnes performances. En effet, il avait marqué 5 buts lors de ses 3 premières apparitions sous le maillot turinois. Mais depuis son doublé face à Côme le 7 février dernier, l’international tricolore connaît une période de disette. La Juventus n’est plus aussi certaine d’elle Pour ne rien arranger, il n’est pas entré en jeu le week-end dernier face au Genoa pour la première d’Igor Tudor. Le Croate avait préféré miser sur Dušan Vlahović, qui n’était pas dans les petits papiers de son prédécesseur Cette nouvelle donne, si elle se poursuivait, pourrait bien impacter l’avenir du Français. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport révèle qu’un nouveau prêt de RKM s’éloigne de plus en plus. Pourtant, c’était la tendance ces derniers mois.



Les médias italiens parlaient d’une offre à venir pour le conserver en prêt une année de plus et l’acheter définitivement à l’été 2026. À présent, ce projet est de moins en moins envisagé. Le départ de Thiago Motta, qui a toujours été un grand soutien pour lui et qui militait pour que la Juve l’achète définitivement, a changé des choses. D’autre part, ses performances sont jugées moins bonnes en coulisses. De son côté, RKM, qui n’a pas encore tranché au sujet de son avenir, a encore quelques mois pour faire son choix.