Colonel Abdoul Ndiaye : «Les parents des victimes sont pris en charge par les services de l'armée»

Le crash du Mi-17 de l’armée survenu mercredi, à Missirah a fait 8 morts. C’est ce qu’a affirmé le Colonel Abdoul Ndiaye, le patron de la Direction de l’information et des Relations publiques de l’armée (Dirpa). Selon lui, l’accident a fait, en plus de ces morts, 12 autres blessés dont 3 dans un état grave.



«Le bilan fait actuellement état de 8 morts et de 12 blessés. Les 12 blessés ont été transférés à l’hôpital Principal. Les ministres de la Santé et des Forces armées leur ont rendu visite», déclare Colonel Ndiaye.

D’ailleurs, informe-t-il, Abdoulaye Diouf Sarr et Augustin Tine se sont entretenus avec les parents des victimes qui vont bénéficier du service psychologique de l'armée.





«Le ministre des Forces armées est en train de se diriger vers Missirah sur les lieux du crash et ensuite, il ira à la rencontre des populations de la localité les remercier pour leurs interventions déterminantes dans le sauvetage des passagers de l'hélicoptère».



Le crash survenu dans la zone des mangroves a également fait 3 blessés qui sont dans un état critique.​