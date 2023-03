Combat Modou Lo-Ama Baldé: Luc Nicolaï trainé devant le tribunal Correctionnelle

Le promoteur Luc Nicolaï et le directeur administratif du Comité national de Gestion (Cng) de lutte, Ndiamé Diop ont comparu hier mercredi, devant le Tribunal correctionnel de Dakar pour escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif. Les deux prévenus ont été attraits à la barre par l’homme d'affaires Pape Déthié Thiam, rapporte les Echos. Selon le canard, qui rapporte les propos de la partie civile, le promoteur avait proposé à l’homme d’affaires un partenariat pour la diffusion du combat sur la plateforme Xamga.



Sur ce, le 09 décembre 2022, les deux parties avaient officialisé leur collaboration. Pape Déthié avait ainsi déboursé 50 millions FCFA qu’il a remis au promoteur. L’homme d'affaires de souligner qu’il lui avait remis la somme en deux tranches en liquide. Parce que, souligne-t-il, Luc Nicolaï ne voulait pas prendre de chèque. Ainsi, poursuit-il au terme du contrat, il détenait l’intégralité des droits pour la diffusion de l’évènement.



Malheureusement, le combat n’a finalement pas eu lieu. Il a été reporté à maintes reprises. Ce qui change ainsi la donne.



Ndiamé Diop, Directeur administratif du CNG de lutte, déclare qu’après le report du combat, il a été obligé de changer et non falsifier le contrat. « Après le report, la date devient caduque. J’étais obligé de changer le contrat pour les besoins du sponsor » s’est défendu le prévenu. C’est ainsi que le nom de la signature de Mouhamed Williams se retrouve dans le contrat à la place de son père, Luc Nicolaï. Ainsi les deux parties se sont rencontrées pour trouver une solution. Mais à l’en croire, la rencontre était sans effet.



Selon les déclarations de la partie civile, en janvier 2022, le prévenu Luc Nicolai a fait une sortie dans laquelle il soulignait qu’il avait acheté un code sur la plateforme. Puis, il soutient devant les médias qu’il n’était pas l’organisateur du combat. Luc Nicolaï soutient qu’il n’était qu’un simple consultant et que son fils, Mouhamed Williams serait le vrai promoteur de ce combat (Ama- Modou Lo). Chose que Pape Déthié Thiam ne pouvait pas comprendre.



En effet, sur le contrat, il était stipulé que le promoteur n’était personne d’autre que Luc Nicolaï. C’est ce qui le poussa ainsi à saisir le CNG. Selon la même source, malgré les multiples médiations, les deux parties n’ont pas trouvé une solution.



D’après les déclarations de la partie-civile, Luc Nicolaï a usé de fausses manœuvres pour écarter sa structure, alors qu’il avait déjà déboursé de l’argent. A la barre, Luc Nicolaï a nié les faits. Privé de sa licence depuis 2018, Luc déclare qu’au moment des faits, il n’était plus promoteur. Ceci étant, dit-il, il n’a jamais signé un quelconque contrat avec la partie civile.



En outre, le prévenu soutient qu’il n’a jamais reçu de l’argent du sieur Thiam. Déclarations démenties par le témoin Rodrigue Jacques qui déclare que Pape Thiam a bel et bien remis la somme de 50 millions FCFA à Luc Nicolaï en sa présence.



La partie civile réclame ainsi 250 millions de FCFA pour réparation de préjudice. Pour sa part, le procureur de la République a requis l’application de la loi pénale. Les avocats de la défense ont plaidé pour le renvoi des faits de la poursuite. Selon les robes noires, les accusations de la partie civile ne sont pas fondées. L’affaire est mise en délibérée. Elle sera vidée le 22 mars prochain.