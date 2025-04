Combat du 4 avril : test ultime pour Ada Fass, opération rédemption pour Lac 2

Ce vendredi 4 avril 2025, l’arène sénégalaise sera en ébullition avec le face-à-face très attendu entre Lac de Guiers 2 et Ada Fass. Une affiche alléchante qui devrait tenir toutes ses promesses.



Lac de Guiers 2, leader de l’écurie Walo, n’a plus grand-chose à prouver sur le plan du palmarès : 15 victoires, 2 nuls, 2 défaites et 1 combat sans verdict. Mais là où le bât blesse, c’est qu’il traîne une image de lutteur souvent trop passif, enchaînant des combats sans saveur.



Cette fois, il a promis du changement. L’arène espère donc revoir le Lac 2 des débuts : un véritable puncheur, dominateur, capable de sortir le grand jeu.



De l’autre côté, Ada Fass n’est pas du genre à trembler. Le pensionnaire de Fass-Benno sait ce qui l’attend et il sait surtout ce qu’il a à gagner. Une victoire sur un poids lourd comme Lac 2 serait un raccourci royal vers le cercle fermé des VIP de la lutte avec frappe. Mais ce défi est à la hauteur du colosse qu’il affronte.



Physiquement, il est clair qu’Ada part avec un désavantage. Et techniquement, il n’a pas encore livré de "combat référence" qui pourrait le placer au-dessus sur le papier. Son bilan (12 victoires, 3 défaites) reste bon, mais c’est surtout ses deux derniers succès qui font parler : il a dompté Zoss et Gouy Gui, deux grands lutteurs.



Ce combat de ce 4 avril sera un vrai test, une épreuve de maturité pour Ada Fass. Et pour Lac de Guiers 2, une occasion de se réconcilier avec le public et de rappeler qu’il reste un lutteur redoutable.