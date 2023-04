Combats au Soudan: un cessez-le-feu aussitôt violé

Les forces armées du général al-Burhan et les paramilitaires FSR du général Hemedti avaient déclaré, vendredi 21 avril, approuver un cessez-le-feu de trois jours, à l’occasion de l’Aïd célébrant la fin du Ramadan.



Malgré les annonces, le bruit des balles n’a cependant pas cessé. Selon un habitant, Khartoum s’est de nouveau réveillée avec des bombardements d’artillerie, des échanges de tirs et le survol d’hélicoptères.



OCHA parle aussi de combats à El Fasher, au Darfour, ou encore sur la route Khartoum-Wad Madani, l'une des principales voies pour fuir la capitale. Selon l’OIM, de multiples déplacements de population sont signalés à Karthoum, dans les régions autour de la ville ou encore au Darfour.



Évacuation de ressortissants étrangers

Les pays étrangers tentent d'évacuer leurs ressortissants. ONU, Union européenne, États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, Suisse, Corée, Suède et Espagne ont annoncé des préparatifs. Plusieurs pays positionnent des moyens à Djibouti. À la mi-journée, le général al-Burhan a dit accepter de fournir une aide. Le processus devrait commencer dans les prochaines heures, a indiqué l’état-major.



Les FSR ont, elles, indiqué être prêtes « à coopérer, coordonner et ouvrir tous les aéroports », mais difficile de savoir quel camp contrôle quoi.



Les deux parties s'accusent. Vendredi 21 avril, le commandement soudanais a déclaré que les miliciens avaient attaqué la prison d’Al-Huda et libéré des détenus. L’armée a affirmé avoir trouvé des milliers d’uniformes, craignant que les FSR ne les utilisent pour commettre des crimes.



Le camp du général Hemedti a nié. Il a également démenti recevoir toute aide des paramilitaires russes de Wagner et de la Libye. Déclaration suite à une enquête de CNN révélant que les Russes, appuyés par le général libyen Khalifa Haftar, fourniraient des armes, notamment des missiles sol-air, aux FSR.