Le PSG avance pour boucler une recrue XXL cet été !

Des choix qui ont encore donné raison à l’ancien coach du Barça puisque, pour la deuxième année consécutive, le PSG est en finale de Ligue des champions et rêvera d’une deuxième étoile. Mais cet été, le PSG risque de se montrer un peu plus actif sur le mercato. Et notamment dans le secteur offensif où des départs ne sont pas exclus alors qu’Ibrahim Mbaye plaît en Angleterre et que Gonçalo Ramos est annoncé régulièrement du côté de l’Italie. Dans le sens des arrivées, le PSG a déjà ciblé sa priorité.



Le PSG séduit Julian Alvarez

Ce n’est un secret pour personne, Paris et notamment Luis Enrique apprécient grandement le profil de Julian Alvarez. Le buteur argentin de l’Atlético de Madrid semble arriver à la fin de son cycle chez les Colchoneros et ce dimanche matin, la SER annonce qu’il souhaite quitter le club. Si le Barça et Arsenal ont visiblement montré un intérêt, le PSG est aussi bien dans la course et le joueur apprécierait plutôt cette option. Il serait tenté d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique dès la saison prochaine.