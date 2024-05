Combattre la désinformation électorale au Sénégal : SaytuSEN2024 et ses alliés en première ligne

Ce jeudi 30 mai 2024, une conférence publique animée par Africa Check a mis en lumière les défis posés par la désinformation en période électorale, en tirant des enseignements de l'élection présidentielle de mars 2024 au Sénégal. Omar Ndiaye d'E-jicom a souligné la menace que représente la prolifération des fausses informations, alimentant les tensions et la méfiance au sein de la société sénégalaise envers les politiques et les institutions.



Dans ce contexte, la coalition de journalistes et d'acteurs de la société civile, SaytuSEN2024, s'est mobilisée pour filtrer et vérifier les informations circulant pendant la période électorale, avec pour objectif de fournir au public des informations transparentes et précises.

Faydy Dramé, Coordonnateur d’Ouestafnews, a rappelé l'importance fondamentale de la vérification des faits dans le journalisme, soulignant que cela constitue l'essence même du métier. "La désinformation on la combat pas avec le fact-checking mais avec du journalisme pur et dure." Par-là, M. Dramé voudrait rappeler aux journalistes la vérification des faits. Qui, fait partie de l'essence du métier.



Cependant, Moussa Ngom, coordonnateur de la Maison de la presse, a soulevé les difficultés rencontrées par les journalistes en termes d'accès aux sources d'information et d'adaptation aux canaux de diffusion de l'information au sein du public.



Sadibou Marone, directeur du bureau régional de Reporters sans frontières, s'est appesantit sur la sécurité des journalistes au Sénégal, particulièrement pendant les périodes électorales. Il a évoqué les "attaques violentes, les menaces en ligne et l'influence de l'argent sur la crédibilité des journalistes, mettant en garde contre la propagande de fausses nouvelles et l'utilisation des médias à des fins politiques et financières."



Cette conférence souligne l'importance cruciale du journalisme responsable et de la collaboration entre les acteurs médiatiques et la société civile pour contrer la désinformation et préserver l'intégrité des processus électoraux.