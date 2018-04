Comité directeur Pds : Oumar Sarr et Babacar Gaye s'engueulent en pleine réunion

C'était très tendu mardi en réunion du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds). Le coordonnateur Oumar Sarr et le porte-parole Babacar Gaye ont eu de très chauds échanges à propos de la stratégie de lutte à adoptée pour contrer le projet de loi sur le parrainage.



En effet, après avoir taclé le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie Me Madické Niang, qui avance que son groupe va combattre farouchement ledit projet de loi, en lui signifiant que face à la majorité présidentielle, il ne pouvait rien faire, Babacar Gaye s'est tourné vers Oumar Sarr pour lui demander ce que le parti avait concrètement prévu pour combattre le projet.



Selon Babacar Gaye, rapporté par le journal "Les Echos", Macky Sall va reculer sur le parrainage si la pression est forte et qu'en réalité il n'est intéressé que par l'article où il précise "candidat électeur", qui "vise directement Karim Wade". Selon lui, au lieu de se battre contre le parrainage, le Pds ferait mieux de combattre cette disposition, "candidat électeur", qui ne vise qu'à écarter Karim de la Présidentielle.

Et comme Oumar Sarr n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet, il a rétorqué au porte-parole du parti, qu'il y avait un comité restreint qui réfléchit sur ces questions et que le Comité directeur n'a pas vocation à aborder ce genre de débat. Il a ensuite intimé à Babacar Gaye de se tenir correctement, puisqu'il est venu en retard. Une réponse qui n'a pas été plaire au responsable libéral de Kaffrine...