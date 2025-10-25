Comité exécutif de la FSF : Abdoulaye Fall annonce la dotation de 14 bus aux Ligues régionales

Bonne nouvelle pour le football régional. À l’occasion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tenu ce samedi 25 octobre 2025, le président Abdoulaye Fall a annoncé la mise à disposition de 14 bus destinés aux Ligues régionales.



Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion, « le Président de la FSF a informé de la mise à disposition prochaine de quatorze (14) bus destinés aux ligues régionales, sous réserve de la finalisation de certains aspects administratifs avec les autorités compétentes ».



Cette décision vient relancer un dossier qui avait suscité de vives polémiques lors de la dernière élection à la présidence de la FSF, opposant Me Augustin Senghor, alors président sortant, à Abdoulaye Fall, l’actuel patron de la Fédération.



