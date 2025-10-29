Commande publique : le Président Faye exige efficacité, transparence et célérité

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la maîtrise stratégique de la commande publique, qu’il considère comme « une opportunité majeure d’accélérer le redressement et la relance économiques ». Lors du conseil des ministres de ce mercredi, il a demandé au Premier ministre et à l’ensemble du gouvernement de veiller à « l’exécution, dans toutes les structures publiques et parapubliques, des plans de passation des marchés conformément au Code des marchés publics ».Se félicitant du lancement du processus de dématérialisation des appels d’offres par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Président Faye a invité les autorités contractantes à « faciliter la mise en œuvre de cette stratégie d’optimisation du calendrier d’exécution des marchés ». Il a exigé qu’« avant la fin de l’année 2025, chaque ministre tienne une conférence sur l’exécution des marchés de 2025 et sur la planification de ceux prévus en 2026 ».Cette orientation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la transparence et de rationaliser la dépense publique dans un contexte de redressement budgétaire.