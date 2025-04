Commémoration de l’indépendance du Sénégal : Umaro Sissoco Embalo et Adama Barrow à Dakar

Le Sénégal célèbre ce vendredi 4 avril 2025 le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, deux dirigeants africains ont honoré le pays de leur présence : Umaro Sissoco Embalo, Président de la Guinée-Bissau, et Adama Barrow, Président de la Gambie. Les deux chefs d'État sont arrivés à Dakar ce jeudi pour participer aux festivités marquant cet événement historique.



Leur présence souligne la solidarité et les relations de fraternité et d’amitié qui unissent la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal.