Commémoration de la DUDH ce 12 décembre à Genève : Macky Sall prône "le rejet de la violation du droit international humanitaire et les deux poids deux mesures "

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ( HCDH) a organisé une manifestation de haut niveau les 11 et 12 décembre pour célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).



Cet événement marque l’aboutissement de l’initiative « Droits humains 75 », une campagne d’un an lancée par le HCDH afin de réaffirmer les valeurs de la Déclaration universelle et notre engagement envers les droits humains, de manière à pouvoir faire face aux problèmes actuels et futurs. Invité à prendre part à cette cérémonie, le président de la République du Sénégal, SEM Macky Sall lors de son discours, a prôné le rejet de la violation du droit international humanitaire et les deux poids deux mesures.



« Je remercie le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk pour son invitation à la cérémonie commémorative de la Déclaration universelle des droits de l’homme ce 12 décembre à Genève. J’y ai délivré le discours introductif sur le thème : "l'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité », a écrit Macky Sall sur X (ex Twitter)



« Partout, nous devons rejeter avec la même résolution le suprémacisme, le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie, l'extrémisme violent, l'intolérance religieuse et la violation du droit international humanitaire. Si nous cédons à la logique du deux poids deux mesures, nous courons le risque de fragiliser l'architecture internationale des droits humains, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme reste le pilier de base », a soutenu le chef d’ Etat sénégalais.



À noter que le 10 décembre 2023 marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,…