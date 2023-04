Comment Hakimi a réussi à dribbler son ex-femme

C'est le média First Mag qui a publié les dernières nouvelles entourant l'ex-partenaire de Hakimi sur son compte Twitter. Selon le magazine français, Hiba a demandé la moitié des avoirs et l'argent du défenseur du Paris Saint Germain, mais tout a changé lorsque l'actrice a découvert qu'elle n'aura rien.



Le journal Marca est revenu sur les faits dans un article bien détaillé. Et c'est que bien que le Marocain soit l'un des footballeurs les mieux payés de la ligue française, rien de cette fortune n'est mis à son nom. Le bénéficiaire du salaire et de la succession d'Achraf Hakimi n'est ni plus ni moins que sa mère, une démarche que le joueur poursuit depuis plusieurs années. Autrement dit, les plus d'un million d'euros que Hakimi reçoit par mois vont sur le compte bancaire de la matriarche familiale.



Mais, bien que la nouvelle ait fait grand bruit en Espagne, en France et au Maroc, Abouk, selon Marca, n'est pas dans une situation où elle a nécessairement besoin d'une partie de la fortune de son ex-mari pour pouvoir vivre puisqu'elle est aussi un personnage bien connu avec un grand héritage à travers leur dos.