Comment la FAO a géré le covid-19 pour les pêcheries

Le poisson et les produits de la pêche qui dépendent fortement du commerce international ont souffert assez tôt des restrictions et des fermetures des marchés mondiaux liées aux impacts du covid-19. « Même si cette maladie virale n’affecte pas le poisson, ni n’est causée par la consommation de poisson, le secteur de la pêche a été soumis, surtout au début de l’épidémie, aux effets indirects par l’évolution des demandes des consommateurs, l’accès au marché ou les problèmes logistiques liés au transport et aux restrictions aux frontières. Cela aura à son tour un effet néfaste sur les moyens de subsistance des pêcheurs et des pisciculteurs, ainsi que sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations qui dépendent fortement du poisson pour leurs protéines animales et leurs micronutriments essentiels » explique le Dr Ndiaga Guèye, fonctionnaire principal chargé des Pêches et de l’Aquaculture au Bureau régional pour l’Afrique de la FAO à Accra, dans les colonnes du Témoin.



Selon lui, le Programme de réponse et de redressement de la FAO définit des priorités, notamment le renforcement de la résilience des petits exploitants, l’inclusion économique et l’assistance ciblée pour soutenir les ménages vulnérables actuels et nouveaux touchés par COVID19, et la prévention de la prochaine pandémie zoonotique. Le programme propose une approche globale et coordonnée et vise à traiter les impacts socio-économiques, à atténuer les pressions immédiates et à renforcer la résilience à long terme des systèmes alimentaires et des moyens de subsistance.



Le soutien de la FAO aux pays membres en Afrique a consisté notamment à inciter les décideurs politiques, en collaboration avec l’Union africaine et ses partenaires, à influencer le programme d’intervention et à donner la priorité aux investissements dans l’alimentation et l’agriculture. L’organisme onusien a également maintenu un discours technique clair, y compris en donnant des notes d’orientation pour les décideurs, un soutien technique pour les évaluations socio-économiques et l’analyse des données, des échanges de connaissances et des communications avec une diversité de parties prenantes dans la région.



Dans le contexte de la pêche et de l’aquaculture, la réponse de la FAO a été principalement axée sur le soutien, le redémarrage et le renforcement des chaînes d’approvisionnement et des moyens de subsistance du secteur, tout en se concentrant sur les groupes et les régions les plus vulnérables.