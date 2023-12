Comment utiliser le Bitcoin - Principaux cas d'utilisation du Bitcoin

Meta Description: Vous avez reçu des Bitcoins mais ne savez pas comment les utiliser ? Voici un guide sur l'utilisation du Bitcoin, présentant les principaux cas d'utilisation de cette cryptomonnaie.



Satoshi Nakamoto a dévoilé le Bitcoin en 2009. Depuis lors, il est devenu la première crypto-monnaie largement acceptée. On attribue à cette personne ou à ce groupe l'introduction de la première monnaie numérique au monde sur la blockchain. Depuis son introduction, Bitcoin a attiré l'attention de nombreuses personnes et organisations.







Achats



Un nombre croissant de marchands ou de détaillants acceptent les paiements en crypto. Certaines boutiques en ligne vous permettent de payer avec cette cryptomonnaie lors de l'achat d'articles ou de services. Certains utilisent un prestataire de services pour traiter les transactions en crypto, tandis que d'autres fournissent un code QR à scanner par les clients pour payer. Accepter les paiements en Bitcoin permet à un commerce électronique ou à un détaillant de proposer des services et des produits à une clientèle mondiale. De plus, cela réduit les coûts de transaction, augmentant leurs chances d'attirer plus de clients. Certaines entreprises qui acceptent actuellement les paiements en Bitcoin incluent Overstock, Starbucks et Microsoft.



Transactions Transfrontalières



Quiconque peut recevoir, transférer et détenir des Bitcoins, quel que soit son emplacement. De plus, les transactions en Bitcoin fonctionnent sans intermédiaires tels que les banques et autres prestataires de services. Comme le Bitcoin est numérique, il est accessible 24h/24 et 7j/7. Ainsi, les gens peuvent transférer et recevoir des fonds n'importe où, à tout moment. De plus, le Bitcoin réduit le coût des transactions transfrontalières en éliminant les intermédiaires. Il améliore également la vitesse des transactions puisque les mineurs valident les transactions en fonction des frais des parties impliquées. Plusieurs entreprises soutiennent actuellement les envois de fonds basés sur la blockchain en fournissant des applications qui permettent aux gens de recevoir des Bitcoins et de les convertir en monnaie locale. Ainsi, ils facilitent les conversions immédiates, réduisant l'exposition des utilisateurs à la volatilité des prix du Bitcoin.



Le Bitcoin vous permet de conserver l'anonymat lors de vos transactions. Bien que tout le monde puisse voir vos transactions sur le grand livre public de la blockchain, votre identité réelle peut rester inconnue. Ainsi, le Bitcoin renforce la confidentialité dans les transactions financières, réduisant le risque de vol d'identité et de fraude. Certains journalistes et activistes préfèrent recevoir des fonds en Bitcoin pour protéger leur identité. De même, certaines entreprises utilisent le Bitcoin pour maintenir une confidentialité opérationnelle.



Effectuer des Micropaiements



Vous pourriez avoir besoin des services d'une personne éloignée, mais renoncer à l'idée à cause du coût du paiement. Cependant, le Bitcoin simplifie cela en réduisant le coût des transactions numériques. Les frais de transaction Bitcoin sont très faibles, surtout pour les micropaiements. Ainsi, vous pouvez donner un pourboire à votre créateur de contenu préféré en utilisant le Bitcoin sans encourir des frais exorbitants. Aujourd'hui, le Bitcoin a fait des pourboires numériques une source de revenus solide pour certains créateurs.



Investir



Depuis son introduction, la valeur du Bitcoin a considérablement augmenté au fil des ans. Quelqu'un qui a acheté cette cryptomonnaie et l'a conservée dans un portefeuille de crypto autogéré peut la vendre lorsque son prix augmente pour réaliser d'importants profits. Par conséquent, certaines personnes achètent et conservent le Bitcoin dans leur portefeuille crypto pendant des années avant de le vendre. Connu aussi sous le nom de HODL, cette stratégie d'investissement a permis à de nombreuses personnes de générer un revenu passif grâce à leurs investissements en crypto.



Trading



Le trading de Bitcoin est l'une des manières populaires d'utiliser cette cryptomonnaie. Il implique de spéculer sur le prix du Bitcoin. Plusieurs plateformes ou échanges de crypto permettent aux individus d'acheter du Bitcoin avec de l'argent fiat. Vous pouvez conserver vos Bitcoins dans votre compte d'échange de crypto, les transférer dans un portefeuille autogéré, et éventuellement les vendre à des prix avantageux.



Mot de la Fin



Le Bitcoin a de nombreux cas d'utilisation dans le monde moderne. Certaines personnes et organisations l'utilisent même pour payer les travailleurs. De plus, vous pouvez utiliser le Bitcoin pour soutenir la technologie blockchain en investissant dans des projets ou des entreprises basés sur la blockchain. Avec sa popularité croissante, le Bitcoin gagnera plus d'utilisations. Plus de pays suivront probablement l'exemple du Salvador et de la République centrafricaine en l'adoptant comme monnaie légale.