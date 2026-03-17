Commerce Intra-africain 2026 : Le volume total des échanges devrait atteindre 22 % contre 15 % en 2021

L'économie africaine franchit une étape importante en ce début d'année 2026. Selon les prévisions macroéconomiques de l’African business chamber (AfBC), le continent entre dans une phase de mise en œuvre rigoureuse de ses politiques, portée par une croissance du commerce intra-africain qui devrait atteindre 22 % du volume total des échanges. Ce bond significatif par rapport aux 15 % de 2021 est marqué par l’impact concret de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS).



Une Attractivité renforcée et une Inflation en recul



Selon l’AfBC, les investissements directs étrangers (IDE) devraient culminer à 105 milliards de dollars d’ici fin 2026. Ces flux financiers privilégient désormais la valeur ajoutée locale, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, du numérique et de la transformation des minéraux « verts » essentiels aux batteries et véhicules électriques.



Sur le front de la consommation, l’inflation médiane est projetée à 10,3 %, marquant un net ralentissement par rapport aux 13,7 % de 2025. Cette tendance désinflationniste, favorisée par la modération du dollar américain et de meilleurs rendements agricoles, offre une bouffée d'oxygène au pouvoir d'achat des ménages et réduit les coûts industriels.



Dynamiques Régionales



L’Afbc révèle que le paysage financier du continent connaît un tournant majeur : le ratio dette/PIB devrait passer sous la barre des 65 % pour la première fois depuis plusieurs années, une tendance confirmée dans plus de 35 pays africains. Toutefois, cette reprise s'opère à deux vitesses :



L'Afrique de l'Est (Leader) : Avec une croissance projetée de 5,8 %, elle s'impose comme le moteur du continent. Cette performance est soutenue par des investissements colossaux dans l'aviation et la logistique, illustrés par le projet de l'aéroport international de Bishoftu en Éthiopie (12,5 milliards de dollars).



L'Afrique de l'Ouest (Solide) : Elle affiche une croissance de 4,4 %, tirée par la diversification agricole et la formalisation des échanges transfrontaliers.



Malgré cet optimisme, un obstacle structurel de taille persiste. L’AfBC montre un déficit de financement du commerce de 100 milliards de dollars. « Ce manque de liquidités reste un frein majeur pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les fabricants locaux, qui se heurtent à la frilosité des banques traditionnelles face aux risques du secteur. Si les solutions fintech commencent à émerger pour combler ce vide, l'accès au crédit demeure un défi central pour garantir une croissance inclusive à long terme », note l’Afbc.