Sénégal : La production industrielle bondit de 23,9 % et porte la croissance annuelle du PIB à 4,2 % fin 2025

L'économie sénégalaise affiche une vitalité exceptionnelle en cette fin d'année 2025. Le Produit Intérieur Brut réel, corrigé des variations saisonnières, a enregistré une progression de 3,1 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, portant la croissance en variation annuelle à 4,2 %. Ce dynamisme est principalement porté par une accélération sans précédent de l'activité industrielle, qui bondit de 23,9 % sur les trois derniers mois de l'année.







Cette performance spectaculaire repose sur l'essor du secteur extractif. Portées par l'expansion de l'extraction du pétrole brut, les industries extractives affichent une croissance de leur production de 48,6 % au dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année 2025, la production industrielle nationale se consolide de 24,4 %. Hors hydrocarbures, la progression reste robuste avec une hausse de 5,8 %, témoignant d'une base économique qui se diversifie.







Le secteur secondaire bénéficie également de la bonne tenue des industries manufacturières, en hausse de 9 %, soutenues par la fabrication de papier et carton, les produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que l'agroalimentaire. Parallèlement, la production d'électricité, de gaz et d'eau s'est renforcée de 15,9 %. À l'inverse, les industries environnementales marquent un repli de 22,8 % sur la période, principalement en raison d'un recul dans les activités de traitement des déchets.







Dans le secteur des services, les tendances sont contrastées. Les services spécialisés, scientifiques et techniques connaissent une forte hausse de leur chiffre d'affaires, tout comme le transport et l'entreposage. Cependant, les services immobiliers ainsi que l'hébergement et la restauration affichent une baisse d'activité en variation annuelle. Malgré ces disparités sectorielles, le chiffre d'affaires global de l'industrie se bonifie de 19,9 % sur l'année 2025, confirmant le rôle de moteur de la croissance joué par ce secteur dans la trajectoire économique actuelle du pays.

