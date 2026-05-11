BTP : chute de 6,8 % du prix du sable et de 4,3 % pour le fer à béton fin 2025

Le coût de la construction des logements neufs au Sénégal enregistre une baisse de 0,9 % au quatrième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. Ce repli est principalement porté par la diminution des prix des matériaux de construction et des frais de gestion, offrant un léger répit aux promoteurs immobiliers et aux particuliers.







Les matériaux de construction, qui représentent une part majeure du budget immobilier, voient leurs tarifs fléchir de 1,4 % sur le trimestre. Cette tendance est marquée par la chute spectaculaire du prix du sable, qui recule de 6,8 % suite à la réouverture des dépôts, ainsi que par le repli du fer à béton de 4,3 % et du ciment de 0,7 %. En revanche, les matériaux de second œuvre comme la plomberie, la menuiserie et le revêtement profitent des promotions de fin d'année pour afficher des baisses allant de 0,7 % à 1,4 %.





Les moyens de gestion des chantiers reculent également de 1,5 %, une évolution directement liée à la baisse des prix du carburant décidée en décembre 2025. Cette mesure a entraîné une réduction de 2,5 % du poste carburant et lubrifiant, bien que compensée en partie par le renchérissement de l'électricité et de l'eau. Parallèlement, le coût de la main-d'œuvre reste orienté à la hausse avec une progression de 0,2 %, tirée par les rémunérations des maçons et des peintres. Malgré cette accalmie en fin d'année, le coût global de la construction reste supérieur de 1,2 % à son niveau de l'année précédente.

