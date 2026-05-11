Emploi et salaires au Sénégal : l’industrie dope le secteur moderne avec plus de 400 milliards de FCFA de masse salariale au dernier trimestre 2025

Le marché du travail dans le secteur moderne sénégalais, hors administration publique, affiche une tendance positive en fin d'année 2025. Selon les données officielles, le nombre d'employés a progressé de 2,7 % au quatrième trimestre 2025 par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance est principalement portée par le secteur industriel qui enregistre une hausse de ses effectifs de 11,0 %, soutenu par le dynamisme des activités de fabrication et des industries extractives. Le commerce participe également à cette dynamique avec une augmentation de 2,3 % de ses salariés.







Cette progression globale de l'emploi est toutefois nuancée par un repli des effectifs dans le secteur de la construction, qui recule de 8,1 %, et une légère baisse dans les services. Au sein du secteur tertiaire, les activités de l'information et de la communication ainsi que l'hébergement et la restauration ont connu une réduction de leur volume de main-d'œuvre.







Parallèlement à la hausse du nombre de travailleurs, la masse salariale globale a suivi une courbe ascendante pour atteindre 413,4 milliards de FCFA, soit une progression de 3,4 % en variation annuelle. L'industrie reste le moteur de cette évolution avec une augmentation de 8,5 % des rémunérations, particulièrement marquée dans les activités extractives et la production d'énergie. Les services enregistrent également une hausse des salaires de 1,7 %, portée notamment par les secteurs de l'enseignement et de l'information-communication.







En ce qui concerne les conditions d'activité, la durée hebdomadaire moyenne de travail par employé s'établit à 41,3 heures, en légère augmentation de 0,3 % sur un an. Ce renforcement du temps de travail est principalement visible dans l'industrie et la construction, tandis que le commerce et les services connaissent un léger repli de la durée hebdomadaire travaillée. Ces indicateurs témoignent d'une consolidation globale des revenus et de l'activité au sein du tissu économique moderne sénégalais.

