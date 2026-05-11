Economie : Le transport maritime bondit de 120,4 % tandis que l'immobilier chute de 20,8 % fin 2025

Le secteur des services au Sénégal affiche des résultats contrastés pour le dernier trimestre de l'année 2025, alternant entre des performances records et des zones de ralentissement. Le domaine des services spécialisés, scientifiques et techniques se distingue avec une progression notable de 20,7 % de son chiffre d'affaires. Ce dynamisme est principalement impulsé par le secteur de la publicité et des études de marché, qui bondit de 32,1 %, suivi de près par les activités juridiques et comptables en hausse de 27,7 %.







Le secteur du transport et de l’entreposage confirme également sa vitalité avec une croissance de 12,2 % en variation annuelle. Ce résultat est porté par une explosion spectaculaire du transport par eau, dont le chiffre d'affaires grimpe de 120,4 %. Le transport terrestre contribue aussi à cette tendance avec une hausse de 11,8 %. À l'opposé, le transport aérien connaît une période difficile avec une baisse de 13,5 %, tandis que les services postaux stagnent.







D'autres segments du tertiaire font face à des vents contraires. L'immobilier enregistre un recul de 11,9 % de son chiffre d'affaires, plombé par la méforme des agences immobilières. De même, les services d’hébergement et de restauration affichent une baisse de 10,4 %, principalement due à la chute d'activité dans la restauration. Les services de soutien et de bureau parviennent toutefois à se maintenir grâce au dynamisme des activités liées aux ressources humaines, qui progressent de 12 %, compensant ainsi le repli des agences de voyages et de la location-bail.

