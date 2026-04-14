Commerce : Suspension des ventes d'oignons des agrobusiness sur le marché intérieur du 15 avril au 1er juin 2026

Dans le cadre du suivi de la campagne de commercialisation de l'oignon local, l'Agence de Régulation des marchés (ARM) a mis en place un dispositif de régulation du marché des produits agricoles afin d'assurer la disponibilité des produits, d'en faciliter l'accès et de garantir une cohabitation équilibrée entre les agro-business et les exploitations familiales.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce a décidé de suspendre la mise en marché, sur le marché intérieur, des oignons issus des agro-business du 15 avril au 1er juin 2026. Cette mesure vise à mieux améliorer la régulation du marché et de sécuriser des prix rémunérateurs pour les producteurs,



Dans une circulaire rendu publique, le ministère explique cette l'analyse du marché a révélé une situation de suroffre, entraînant une baisse drastique des prix au détriment des exploitations familiales, ainsi que des pertes post-récolte.



Le document précise que les agro-industries ne disposant pas de capacités de stockage sont invitées à se rapprocher de l'Agence de Régulation des Marchés, qui mettra à leur disposition des infrastructures de stockage. Un suivi régulier des prix sera assuré afin de prévenir toute spéculation et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs.



Le ministre insiste sur l’importance particulière au respect de cette mesure et vous remercie de votre collaboration en faveur de la consolidation des acquis et de la promotion de la production locale.



Toutefois, il est précisé que tout chargement d'oignons doit obligatoirement être accompagné d'une lettre de voiture signée par l'ARM.