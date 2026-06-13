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Le message de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade



Au lendemain des célébrations marquant son centième anniversaire, Me Abdoulaye Wade a adressé un message de reconnaissance à l’ensemble des Sénégalais, aux Africains et à toutes les personnes qui lui ont manifesté leur estime et leur affection.

L’ancien président de la République a également salué le geste et l’attention du Président Bassirou Diomaye Faye. Profitant de cette occasion, il a lancé un appel à la jeunesse africaine, l’invitant à cultiver le travail, l’engagement et la persévérance pour relever les défis du continent.
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Moussa Ndongo

Samedi 13 Juin 2026 - 01:22


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