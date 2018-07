Commerce africain: Djibouti inaugure sa future zone géante de libre-échange

Objectif des autorités : faire de Djibouti un hub logistique et commercial, LA plaque tournante des échanges entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Cette zone, qui proposera des avantages fiscaux censés attirer les investisseurs, doit aussi permettre de renforcer le commerce avec des pays africains comme l'Ethiopie, le Soudan du Sud ou la région des Grands Lacs.



Lors de la cérémonie inaugurale, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a vanté les mérites d'un « projet phare », point culminant de plusieurs récents projets d'infrastructures allant « dans le sens du renforcement de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux ». Pour le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed « Farmajo » cette zone franche représente une « victoire pour l'Afrique de l'Est ». Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, le président rwandais Paul Kagame et le président soudanais Omar el-Béchir ont fait écho à ses propos.