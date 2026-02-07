Niger: l'État islamique au Sahel précise sa version de l'attaque de l'aéroport de Niamey

Plusieurs représentants des autorités nigériennes ont fait le tour des installations de l'aéroport international Diori-Hamani de Niamey. Une semaine après l'attaque, le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre des Transports du Niger, est venu s'enquérir du fonctionnement du système de surveillance du site, et évaluer son efficacité, explique un reportage diffusé par la télévision nationale.



Caméras

A ses côtés, le haut commandant de la gendarmerie, le directeur général de la police et le directeur de l'aviation civile. L'aéroport dispose d'un système de caméras de surveillance, notamment le long du mur de clôture, qui offrent une soixantaine d'angles de vue. Les images sont retransmises dans une salle de surveillance. Elles permettant de suivre les mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte.



Failles

Dans le texte qu'il publie cette semaine, le groupe État islamique au Sahel affirme avoir surveillé les lieux pendant plusieurs semaines pour identifier les failles de sécurité du site. Les assaillants disent avoir repéré un portail sur le coté est, que l'un des terroristes aurait escaladé pour l'ouvrir de l'intérieur. L'EIS avait déjà publié une vidéo sur une base militaire, les assaillants visant un hélicoptère et deux petits avions, avant de se filmer dans la partie civile de l'aéroport.