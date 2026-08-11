Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Commerce de détail : le ministère lance le programme « Boutiques de Référence » pour moderniser le secteur



Commerce de détail : le ministère lance le programme « Boutiques de Référence » pour moderniser le secteur
Le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, ce mardi 11 août 2026 à Dakar, un atelier de restitution et de validation du concept du Programme national de modernisation du commerce, baptisé « Boutiques de Référence ».

Selon une note d’information du ministère, cette initiative vise à « moderniser le commerce de détail tout en plaçant le commerçant sénégalais au cœur du dispositif ».

Le programme ambitionne notamment d’améliorer la « maîtrise des prix, de renforcer la sécurité sanitaire des produits et de garantir une meilleure régularité de l’approvisionnement, y compris dans les zones les plus éloignées du pays ».

À travers le réseau des « Boutiques de Référence », les commerçants devraient bénéficier de « prix d’achat négociés », d’un « approvisionnement régulier » et d’une « enseigne reconnue », tout en « restant propriétaires et acteurs du développement de leurs activités ».

Le ministère précise que ce programme s’inscrit dans la vision de transformation du Sénégal à l’horizon 2050, avec l’ambition de renforcer la souveraineté alimentaire en consolidant les liens entre producteurs, commerçants et consommateurs.

L’objectif affiché se résume en trois priorités : « Des prix justes. Des produits traçables et sûrs. Partout au Sénégal ». 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 11 Août 2026 - 20:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter