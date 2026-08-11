Commerce de détail : le ministère lance le programme « Boutiques de Référence » pour moderniser le secteur

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, ce mardi 11 août 2026 à Dakar, un atelier de restitution et de validation du concept du Programme national de modernisation du commerce, baptisé « Boutiques de Référence ».
Selon une note d’information du ministère, cette initiative vise à « moderniser le commerce de détail tout en plaçant le commerçant sénégalais au cœur du dispositif ».
Le programme ambitionne notamment d’améliorer la « maîtrise des prix, de renforcer la sécurité sanitaire des produits et de garantir une meilleure régularité de l’approvisionnement, y compris dans les zones les plus éloignées du pays ».
À travers le réseau des « Boutiques de Référence », les commerçants devraient bénéficier de « prix d’achat négociés », d’un « approvisionnement régulier » et d’une « enseigne reconnue », tout en « restant propriétaires et acteurs du développement de leurs activités ».
Le ministère précise que ce programme s’inscrit dans la vision de transformation du Sénégal à l’horizon 2050, avec l’ambition de renforcer la souveraineté alimentaire en consolidant les liens entre producteurs, commerçants et consommateurs.
L’objectif affiché se résume en trois priorités : « Des prix justes. Des produits traçables et sûrs. Partout au Sénégal ».
Selon une note d’information du ministère, cette initiative vise à « moderniser le commerce de détail tout en plaçant le commerçant sénégalais au cœur du dispositif ».
Le programme ambitionne notamment d’améliorer la « maîtrise des prix, de renforcer la sécurité sanitaire des produits et de garantir une meilleure régularité de l’approvisionnement, y compris dans les zones les plus éloignées du pays ».
À travers le réseau des « Boutiques de Référence », les commerçants devraient bénéficier de « prix d’achat négociés », d’un « approvisionnement régulier » et d’une « enseigne reconnue », tout en « restant propriétaires et acteurs du développement de leurs activités ».
Le ministère précise que ce programme s’inscrit dans la vision de transformation du Sénégal à l’horizon 2050, avec l’ambition de renforcer la souveraineté alimentaire en consolidant les liens entre producteurs, commerçants et consommateurs.
L’objectif affiché se résume en trois priorités : « Des prix justes. Des produits traçables et sûrs. Partout au Sénégal ».
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