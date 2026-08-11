Blocage à l'ENFHT : deux promotions sans diplôme dénoncent un conflit de tutelle

Le Collectif des Étudiants sans Diplôme de l'École Nationale de Formation Hôtelière et Touristique (ENFHT) - Promotions 2025 et 2026 lance un appel d'alerte face au blocage des examens de sortie de l'établissement. Dans un communiqué officiel publié ce mardi 11 août 2026, les étudiants dénoncent une situation institutionnelle qui paralyse leur insertion professionnelle.



À l'origine du différend figure le transfert de l'organisation des examens du ministère du Tourisme vers le ministère de la Formation professionnelle. Selon le collectif, cette modification imposée sans concertation ne répond pas aux standards de formation de l'école.



Les conséquences touchent directement les apprenants de la promotion 2025 n'a toujours pas pu passer ses épreuves de sortie malgré la fin de son cursus et la promotion 2026 termine sa formation et se retrouve confrontée au même blocage.



Face à la possible reconduction de ce schéma, les étudiants réclament le retour à l'ancien dispositif sous la supervision exclusive du Ministère du Tourisme. Le collectif annonce son intention de mener des actions légales, incluant rassemblements pacifiques et recours administratifs ou judiciaires, pour obtenir la délivrance de leurs diplômes.