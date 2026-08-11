Mabo : un homme d’une trentaine d’années tué par la foudre à Darou Salam Wanar

Un jeune homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par la foudre, mardi, au village de Darou Salam Wanar, dans la commune de Mabo (Kaffrine, centre), a appris l'APS du maire de la localité, Aliou Cissé.



D’après la source, la victime se trouvait dans les champs lorsque la foudre l'a frappée, aux environs de 11 heures.



Réagissant à ce drame, le maire de Mabo a appelé à l'installation de paratonnerres dans les zones exposées, estimant qu'il est « grand temps de prendre des mesures pour prévenir ce type d'accidents ».



Il a souligné que ce genre de tragédie revient chaque année pendant l'hivernage, justifiant la nécessité de consolider les mécanismes de protection contre la foudre.