Mabo : un homme d’une trentaine d’années tué par la foudre à Darou Salam Wanar

Un jeune homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par la foudre, mardi, au village de Darou Salam Wanar, dans la commune de Mabo (Kaffrine, centre), a appris l'APS du maire de la localité, Aliou Cissé.
D’après la source, la victime se trouvait dans les champs lorsque la foudre l'a frappée, aux environs de 11 heures.
Réagissant à ce drame, le maire de Mabo a appelé à l'installation de paratonnerres dans les zones exposées, estimant qu'il est « grand temps de prendre des mesures pour prévenir ce type d'accidents ».
Il a souligné que ce genre de tragédie revient chaque année pendant l'hivernage, justifiant la nécessité de consolider les mécanismes de protection contre la foudre.
D’après la source, la victime se trouvait dans les champs lorsque la foudre l'a frappée, aux environs de 11 heures.
Réagissant à ce drame, le maire de Mabo a appelé à l'installation de paratonnerres dans les zones exposées, estimant qu'il est « grand temps de prendre des mesures pour prévenir ce type d'accidents ».
Il a souligné que ce genre de tragédie revient chaque année pendant l'hivernage, justifiant la nécessité de consolider les mécanismes de protection contre la foudre.
Autres articles
-
Accident sur l’axe Tanaff-Farim : un camion se renverse avec sa marchandise
-
Crise au CROUZ de Ziguinchor : les agents réclament leurs salaires et fixent un ultimatum
-
Sécurité aérienne : l'ANACIM participe à Ouagadougou à la validation du Manuel des inspecteurs en vol
-
Commerce de détail : le ministère lance le programme « Boutiques de Référence » pour moderniser le secteur
-
Blocage à l'ENFHT : deux promotions sans diplôme dénoncent un conflit de tutelle