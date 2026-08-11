Crise au CROUZ de Ziguinchor : les agents réclament leurs salaires et fixent un ultimatum

Tension au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales (CROUZ) de l’Université Assane Seck. Réunis en assemblée, les travailleurs dénoncent le non-versement de leurs rémunérations et exigent un règlement immédiat de la situation financière.



Les agents dénoncent les dysfonctionnements internes qui bloquent le traitement des paies. « Nous sommes le 11 et les travailleurs n’ont pas encore perçu leur salaire. C’est une situation inacceptable. Le conflit entre l’Agent Comptable Payeur et la direction ne nous concerne pas. Notre combat, c’est de percevoir nos salaires », tranche Landing Goudiaby, délégué du personnel.



Mobilisés aux côtés du SYNTES, les salariés interpellent directement le président de la République face à cette impasse. Le syndicat pose un ultimatum de 48 heures aux autorités universitaires pour procéder aux virements, faute de quoi un plan d'action de grande envergure sera immédiatement engagé.